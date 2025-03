AI Generativa per il Diritto della Proprietà Intellettuale: Lexroom.ai e Trevisan & Cuonzo siglano una partnership strategica

Gabriele Cuonzo, Martina Domenicali

Un nuovo modulo di AI generativa per supportare gli esperti di diritto della proprietà intellettuale, ottimizzando ricerca e drafting legale.

Milano, 26 marzo 2025 - L’innovazione legale incontra la tecnologia avanzata grazie alla collaborazione tra Lexroom.ai e Trevisan & Cuonzo, uno dei principali studi legali italiani, leader in Europa nel settore della proprietà intellettuale.

La partnership ha portato allo sviluppo di un modulo specifico per il diritto della proprietà intellettuale, integrato nella piattaforma di AI generativa di Lexroom.ai. Il nuovo strumento è progettato per supportare avvocati, consulenti e aziende nella gestione delle ricerche legali e nella redazione di documenti con un’efficienza senza precedenti.

Un modulo avanzato per il diritto della proprietà intellettuale

Il nuovo modulo è progettato per supportare gli esperti della proprietà intellettuale con un accesso rapido e strutturato alle principali fonti normative e giurisprudenziali. Integra normativa nazionale, europea e internazionale, oltre alla giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione, nonché della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC), EPO, EUIPO e UIBM, offrendo un quadro completo e aggiornato su tutte le novità del settore.

Grazie a questa combinazione di fonti, il modulo consente di velocizzare la ricerca legale, migliorare l’accuratezza dei pareri e semplificare il drafting di documenti, garantendo ai professionisti un supporto affidabile ed efficiente.

Lexroom.ai: AI generativa per il futuro del diritto

Lexroom.ai è la piattaforma di intelligenza artificiale generativa che sta rivoluzionando il mondo della ricerca legale e del drafting per gli studi legali e le aziende. Grazie a un’accuratezza superiore e un risparmio di tempo fino al 70%, la piattaforma supporta già centinaia di professionisti nel migliorare l’efficienza del proprio lavoro. Lexroom.ai si distingue per la qualità delle fonti, la rapidità di elaborazione e l’attenzione alla sicurezza dei dati, elementi chiave per il settore legale.

“In linea con la nostra visione di sviluppare i diversi moduli del prodotto con i migliori studi specializzati per materia, siamo orgogliosi di aver potuto collaborare con lo studio Trevisan & Cuonzo per sviluppare un modulo di Lexroom.ai per tutti i professionisti che si occupano di temi relativi alla Proprietà Intellettuale. Lo studio ha infatti contribuito nell’individuazione delle fonti per avere una base dati specializzata in ambito IP, contribuendo a completare un prodotto che sta diventando indispensabile per i professionisti del diritto.” - Martina Domenicali, CSO di Lexroom.ai

“Siamo contenti di aver messo a disposizione la nostra esperienza per una realtà in forte crescita come Lexroom.ai. Per uno studio legale come il nostro, che si occupa di innovazione, è fondamentale investire fortemente in tecnologia e contribuire al suo sviluppo. Questa collaborazione ci avvicina ancora di più al mondo dell’intelligenza artificiale e rafforza la nostra convinzione di investire nelle potenzialità straordinarie di uno strumento all’avanguardia che sta cambiando radicalmente la nostra professione.” – Gabriele Cuonzo, Managing Partner di Trevisan & Cuonzo

Un’innovazione strategica per il settore legale

Questa partnership segna un’importante evoluzione nel settore della proprietà intellettuale, ponendo le basi per una nuova era di efficienza e innovazione tecnologica. Il modulo sviluppato da Lexroom.ai e Trevisan & Cuonzo si propone di diventare un punto di riferimento per avvocati e consulenti che operano in questo ambito, offrendo un supporto concreto e altamente specializzato.