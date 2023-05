Alle Sezioni unite il ricorso per travisamento della prova di Patrizia Maciocchi

La Suprema corte (ordinanza 11111) chiede lumi alle Sezioni unite consapevole di un orientamento, non condiviso dai giudici del rinvio, secondo il quale, dopo la modifica dell’articolo 360 comma 1 del Codice di procedura civile messa in atto con il Dl 83/2012, il travisamento della prova non sarebbe più deducibile come motivo di ricorso...