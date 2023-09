Allen & Overy con Cheyne Capital nel finanziamento per l'acquisizione di Sereno Hotels

Fondata oltre 20 anni fa dalla famiglia Contreras, Sereno Hotels è la società creatrice, proprietaria e responsabile della gestione dei pluripremiati hotel Il Sereno sul Lago di Como e Le Sereno sull'isola di Saint-Barthélemy.









Allen & Overy ha assistito Cheyne Capital Management LLP, alternative asset manager globale, nel rifinanziamento dell'acquisizione della maggioranza di Sereno Hotels da parte di una società affiliata a KSL Partners, operatore di private equity specializzato in investimenti nel settore travel & leisure. Il finanziamento è destinato, tra le altre finalità, allo sviluppo delle proprietà immobiliari.

Fondata oltre 20 anni fa dalla famiglia Contreras, Sereno Hotels è la società creatrice, proprietaria e responsabile della gestione dei pluripremiati hotel Il Sereno sul Lago di Como e Le Sereno sull'isola di Saint-Barthélemy.

Il team di Allen & Overy in Francia è stato coordinato dalla partner Caroline Delavet coadiuvata dalla senior associate Chloé Detroussel. In Italia, il team è stato diretto dal partner Pietro Scarfone (nella foto a sinistra), coadiuvato dall'associate Fabio Gregoris (nella foto a destra) e dal trainee Gianmarco Volino. L'operazione ha visto coinvolti il counsel Elia Ferdinando Clarizia e l'associate Doris Ceoromila per l'assistenza tax, la senior associate Roberta Errico per gli aspetti di diritto amministrativo e immobiliare, il counsel Antonio Ferri per gli aspetti corporate.