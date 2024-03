Allen & Overy e Clifford Chance nel nuovo bond Additional Tier 1 e nell’operazione di liability management di FinecoBank

Craig Byrne, Gioacchino Foti

Allen & Overy ha assistito FinecoBank nel collocamento di un prestito obbligazionario Additional Tier 1 per un valore nominale di 500 milioni di euro destinato a investitori istituzionali.

I titoli sono perpetui, con scadenza legata alla durata statutaria dell’emittente, che ha la facoltà di richiamarli anticipatamente e riconoscono una cedola annua fissa pari a 7,5% per i primi 5,5 anni pagata semestralmente. Qualora l’emittente non eserciti la facoltà di rimborso anticipato tra l’11 marzo 2029 e l’11 settembre 2029, la cedola verrà ridefinita a intervalli di 5 anni sulla base del tasso swap a 5 anni applicabile in quel momento, aumentato di un margine pari a +4,889%. Il prestito obbligazionario è documentato nell’ambito del programma Euro Medium Term Note di Fineco per un valore di 2 miliardi di euro ed ammesso a quotazione presso il mercato regolamentato Euronext Dublin.

In data 13 marzo 2024 vi è stato il settlement dell’offerta di acquisto in contanti relativa alla totalità del prestito obbligazionario di FinecoBank €300.000.000 Non-Cumulative Temporary Write-Down Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes (ISIN: XS2029623191), con un importo nominale complessivo in circolazione pari ad €300.000.000, effettuata nell’ambito della gestione proattiva del proprio capitale da parte dell’offerente.

Nelle operazioni gli istituti finanziari - BNP Paribas e UniCredit Bank GmbH quali Dealer Manager nell’offerta di acquisto e i Joint Bookrunner del collocamento del prestito obbligazionario, BNP Paribas, Morgan Stanley & Co. Limited, UBS Europe SE e UniCredit Bank – sono stati assistiti da Clifford Chance.

Allen & Overy ha agito con un team guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dagli associate Elisabetta Rapisarda e Marco Mazzurco. I profili tax sono stati curati dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.

Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, dall’associate Nicole Paccara e dal trainee lawyer Edoardo Leozappa.