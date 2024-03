Allen & Overy e Simmons & Simmons nel bond da 500 milioni di euro di Leasys Allen & Overy ha assistito Leasys S.p.A. nel collocamento di un prestito obbligazionario senior unsecured per un valore nominale di 500 milioni di euro, scadenza a 4 anni (1 marzo 2028). Nell’operazione, Simmons & Simmons ha assistito gli istituti finanziari - Banca Akros, BBVA, BOFA Securities, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Mediobanca e UniCredit - che hanno agito in qualità di Joint Bookrunner