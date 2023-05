Alma STA e LED Taxand si uniscono per formare "Alma LED"

Da sinistra: Alessandro Corno e Guido Arie Petraroli









Alma società tra avvocati e LED Taxand studio legale e tributario associato hanno dato vita a una nuova realtà professionale pienamente integrata: Alma LED.



In virtù dell'integrazione, Alma LED può contare su oltre 60 professionisti che operano nelle tre sedi di Milano, Roma e del Lussemburgo.



L'aggregazione fra i due studi consolida le rispettive posizioni nel mercato con l'obiettivo di combinare le competenze legali di Alma con l'expertise fiscale di LED per dare ancora maggiore valore ai clienti.



Alma LED continua a beneficiare anche del network Taxand, il più grande network di studi tributari indipendenti al mondo, con consulenti fiscali dislocati in più di 50 Paesi.



Alessandro Corno assume la carica di Managing Partner mentre Guido Arie Petraroli dirige l'area fiscale e coordina le attività con Taxand.



Alessandro Corno dichiara: "Con Guido Arie Petraroli, Alfredo Fossati e tutto il team di LED è subito emersa una piena condivisione di vedute e di valori di fondo, che è il miglior presupposto per un lungo e proficuo sodalizio professionale"

"Siamo professionalmente ed umanamente lieti" - aggiunge Guido Arie Petraroli - "di condividere con i nostri Clienti tale nuovo percorso congiunto, confermando l'obiettivo di continuare ad offrire al mercato una consulenza giuridica e tributaria con alta specialità".