Giovanni Battista De Luca, Simonetta Formentini, Niccolò Casartelli, Grazia Carbone, Eugenio Siragusa

ADVANT Nctm e Green Horse Legal Advisory hanno assistito, rispettivamente, Nankurunaisa S.r.l., società interamente controllata dal Gruppo Undo S.r.l., primario operatore italiano attivo nello sviluppo e nella gestione di impianti a energia rinnovabile, e AlpiCapital S.p.A., società di investimento nel settore delle energie rinnovabili sostenuta da alcuni tra i maggiori gruppi industriali del Nord Italia, nell’operazione di acquisizione di un portafoglio fotovoltaico con una capacità complessiva di 39,234 MWp.

Nell’ambito dell’operazione, Green Horse Financial Advisory ha agito in qualità di advisor finanziario di AlpiCapital.

Il portafoglio acquisito è composto da 26 impianti fotovoltaici in esercizio, situati in diverse regioni d’Italia, per una capacità complessiva pari a 39,234 MWp. Di questi, 8 beneficiano di tariffe incentivanti e altri 8 rientrano in una configurazione riconducibile a una Comunità Energetica Rinnovabile (CER).

Il dipartimento Energia e Infrastrutture di ADVANT Nctm ha assistito l’acquirente nell’intera operazione con un team guidato dai partner Giovanni Battista De Luca, per le attività di legal due diligence degli impianti fotovoltaici e per gli aspetti amministrativi correlati, e Piero Viganò, per le attività riguardanti la predisposizione e negoziazione della contrattualistica per l’acquisizione degli impianti, affiancati dal counsel Giuliano Proietto e dall’associate Gianluca Zampieri. Per la due diligence del portafoglio, ADVANT Nctm ha inoltre operato con un team composto dai managing associate Lorenzo Piscitelli e Matteo Spitella, dal senior associate Edoardo Simonetti e dalle associate Ludovica Petrucci ed Elisa Tunno. Lo

Studio ha affiancato le parti nel finanziamento destinato all’acquisizione e al rifinanziamento del relativo indebitamento bancario, con un team guidato da Eugenio Siragusa e composto da Fabio Rastelli, managing associate, e Andrea Corona, associate.

Il team di Green Horse Legal Advisory coinvolto nell’operazione era composto da Carlo Montella e Simonetta Formentini, Partner, Niccolò Casartelli, Associate e Sara Ludovica Pagano, Junior Associate che hanno gestito la negoziazione della contrattualistica per la vendita degli impianti e tutti gli aspetti legali correlati.

Green Horse Financial Advisory ha agito come advisor finanziario per AlpiCapital S.p.A. con un team costituito da Domenico Vinci, Funding Partner e Amleto Monsellato, Vice President, coadiuvati da Bettoni Mameli STP con Francesco Bettoni, CEO e partner, e Andrea Ferrante, senior.

L&B Partners Avvocati Associati ha agito come advisor fiscale, per le attività di due diligence tributaria e le analisi degli aspetti tributari connessi all’operazione, con un team guidato dalla Partner Grazia Carbone e composto dal Senior Associate Luigi Colucci e dal Junior Associate Andrea Zamparese.

Hanno contribuito all’operazione anche Francesco Sansegolo e Livia Schiantarelli di Sansegolo & Partners STA. Gli aspetti notarili sono stati gestiti dal notaio Gianluca Sbardella di Roma.