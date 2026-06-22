Con la Delibera n. 210 del 25 maggio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato una revisione mirata del Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di contratti pubblici, adottato con la Delibera n. 271/2023 e già modificato con Delibera n. 65/2024. L’intervento amplia e precisa le fattispecie di falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri di cui all’art. 4 del Regolamento, con specifico...

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