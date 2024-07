Anche i comuni valdostani devono contribuire alle finanze pubbliche

La Corte costituzionale con la sentenza n. 145 depositata in data odierna ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione autonoma Valle D’Aosta, dell’articolo 6-ter, comma 4, del decreto-legge n. 132 del 2023, che ha modificato il comma 853 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023). Il suddetto comma 853, insieme ai precedenti...