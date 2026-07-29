Cadore – Trevisanato – Schiuma – Roncoroni

Andersen Italia ha assistito nuovamente il Gruppo Supernova nell’acquisizione del centro commerciale “Le Isole”, situato a Gravellona Toce (Piemonte), a 40 chilometri dal confine svizzero, e il centro commerciale “Buonvento” di Benevento (Campania). Il venditore, Savills Investment Management SGR, ha agito in qualità di gestore del fondo immobiliare chiuso denominato Fondo “Gator”.

L’operazione si inserisce nella strategia di crescita del Gruppo Supernova in Italia e manifesta l’impegno di investire in asset retail di elevata qualità con un solido posizionamento nel mercato e una forte integrazione con i contesti territoriali in cui operano.

Lato buy side, il partner Paolo Trevisanato, assistito da Davide Moretti, ha coordinato il team multidisciplinare di Andersen. I partner Giacomo Baldin, Letizia Carrara, Paola Finetto e Carlo Gioffrè, supportati da Alessandro Cadorna, Luca Martinelli, Nicolò Bottura ed Emanuele Sacchetto, hanno guidato le attività di due diligence fiscale e legale. Mentre, la due diligence finanziaria è stata seguita dal coordinatore della service line, Filippo Giannini.

Per gli aspetti negoziali, il partner Gherardo Cadore, con il supporto di Irene Munaretto, ha seguito con il gruppo M&A la strutturazione e implementazione dell’operazione, fino alla definizione dell’accordo.

Lato sell side, Gitti and Partners ha assistito il venditore con un team multidisciplinare coordinato dal managing partner Stefano Roncoroni, con la senior associate Sara Schiuma e l’associate Simonetta Cerasani per i profili M&A e real estate. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Gianluigi Strambi con l’associate Enrico Canaletti. I profili banking sono stati seguiti dalla counsel Valentina Compiani con l’associate Filippo Maria Sanna.

Supernova Group, con sede in Austria, è una società immobiliare commerciale a vocazione internazionale, specializzata nello sviluppo e nella gestione di proprietà retail in Austria, Croazia, Italia, Romania, Slovacchia e Slovenia. Il Gruppo gestisce attualmente un patrimonio composto da 122 asset retail, per un valore complessivo di 2,6 miliardi di euro, e persegue una strategia fondata su sviluppo mirato, acquisizioni selettive, modernizzazione e sostenibilità dei propri asset.