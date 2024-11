Andersen assiste Regas nell’acquisto del Gruppo Idrogas

Andersen Italia ha assistito Regas S.p.A. nell’acquisto del Gruppo Idrogas con un team multidisciplinare, seguendo ogni fase dell’operazione, a partire dalla due diligence legale, giuslavoristica e amministrativa, finanziaria e fiscale, fino alla strutturazione dell’operazione e all’assistenza nella negoziazione del deal.

Regas, controllata da Credem Private Equity, è un’azienda attiva nella progettazione e gestione di impianti di decompressione, stazioni di misurazione e apparecchiature per regolazione e monitoraggio del gas immesso in rete, nonché nel servizio di odorizzazione del gas.

L’ingresso di Regas per una quota pari a circa il 95%, è stato preceduto da una serie di operazioni preliminari volte alla razionalizzazione della struttura e catena partecipativa. Nello specifico, l’acquisto ha avuto ad oggetto una società italiana di nuova costituzione, cui è stato trasferito il ramo d’azienda della società Idro Gas Engineering S.a.s.. Quest’ultima ha a sua volta acquisito la newco polacca conferitaria del ramo della società IGE Sp.zo.o, con il supporto dei professionisti di Andersen Polonia. Entrambe le società beneficiarie dei rami sono attive nella progettazione, produzione e fornitura di accessori per la costruzione e la manutenzione di acquedotti e gasdotti.

In Italia, le attività sono state coordinate dal partner Letizia Carrara che ha curato anche gli aspetti fiscali dell’operazione con il supporto di Cristian Zanellato. I partner Francesco Inturri e Nicole Frigo hanno guidato il team legale. Sugli aspetti corporate e contrattuali si sono avvalsi anche dell’ausilio di Simone Domenico Severino; sulla parte giuslavoristica hanno lavorato con il partner Uberto Percivalle e Carlotta Pecora; per la parte IP sono stati supportati da Emanuele Sacchetto; per i profili autorizzativi e il procedimento di Golden Power dal partner Carlo Gioffrè. L’area finanziaria è stata seguita da Federica Ruberti e Alessandro Filippo Consonni.

Letizia Carrara ha anche coordinato il lavoro del team polacco, guidato dal partner Marcin Matyka. I professionisti di Andersen Polonia Szymon Balcerzak, Bartłomiej Wietrzychowski e Konrad Kleszczewski, si sono occupati rispettivamente di tematiche finanziarie, legali e fiscali.

“La sinergia tra i diversi team di professionisti e le solide esperienze multidisciplinari – dichiara Letizia Carrara – hanno rappresentato un valore fondamentale che ha permesso di affrontare il processo di acquisizione con elevato livello di sicurezza e preparazione”.

I venditori sono stati assistiti dallo studio legale DWF e dal team di Advisory & Capital Market di BCC Banca Iccrea, guidato da Marco Cascino con il supporto dell’Associate Marco Marinucci, che ha originato l’operazione, gestito il processo e le negoziazioni.

Tutti gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal notaio Anna Riberti, notaio in Milano dello studio notarile IT NOTAI Milano.