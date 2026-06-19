Annunziata & Conso ha assistito Conio nel percorso che ha portato all’ottenimento dell’autorizzazione rilasciata da CONSOB, sentita Banca d’Italia, per operare come prestatore di servizi per le cripto-attività (Crypto-Asset Service Provider – CASP) ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività (MiCAR).

Fondata nel 2015, Conio è una fintech italiana partecipata da Poste Italiane e Banca Generali. Pioniera nel settore degli asset digitali, ha sviluppato il primo portafoglio Bitcoin multi-firma in Italia con l’obiettivo di rendere le cripto-attività accessibili a un pubblico sempre più ampio. Oggi serve oltre 450.000 clienti retail e mette la propria tecnologia a disposizione di banche e istituzioni finanziarie che intendono offrire servizi legati agli asset digitali in un contesto regolamentato e sicuro.

L’autorizzazione rappresenta un importante traguardo nel percorso di sviluppo della società e conferma la crescente maturità del mercato delle cripto-attività, sempre più orientato verso modelli operativi caratterizzati da elevati standard di governance, organizzazione, controllo e tutela degli investitori.

Lo Studio ha affiancato Conio nelle attività connesse al procedimento autorizzativo e nelle interlocuzioni con le Autorità competenti, prestando assistenza sugli aspetti regolamentari, organizzativi e di compliance richiesti dal nuovo regime MiCAR.

Il team di Annunziata & Conso è stato coordinato dai Partner Andrea Conso e Antonio Di Giorgio, con il supporto del Senior Associate Federico Tosi, dell’Associate Lorenzo Monechi e della Junior Associate Renata Iarussi.

«L’autorizzazione ottenuta da Conio conferma il progressivo sviluppo del mercato italiano delle cripto-attività all’interno di un contesto regolamentare europeo armonizzato. Siamo soddisfatti di aver assistito la società in un percorso di particolare rilevanza strategica, contribuendo all’adeguamento dei presidi organizzativi e regolamentari richiesti dal nuovo framework MiCAR», ha dichiarato Andrea Conso, Partner di Annunziata & Conso