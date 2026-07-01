Ai fini dell’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, la questione relativa al computo dell’anzianità professionale maturata in altro Stato membro da parte dell’avvocato che abbia conseguito l’integrazione nello Stato ospitante presenta profili di rilevanza nomofilattica e interferenze dirette con il diritto dell’Unione. L’anzianità richiesta dalla normativa nazionale, fondata sul requisito di iscrizione nell’albo ordinario per un periodo determinato, non...
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