Pietro Bellone, Fabio Gregoris

A&O Shearman ha assistito Bank of America in una struttura di cartolarizzazione relativa a un finanziamento immobiliare nel settore hospitality per un importo di circa 100 milioni di euro.

Una società veicolo costituita ai sensi della Legge 130/99 è stata utilizzata per suddividere il finanziamento in titoli A/B, parte dei quali è stata sottoscritta da investitori terzi. La governance relativa al finanziamento è stata disciplinata nei documenti della cartolarizzazione sulla base dei principi intercreditori usualmente adottati nei finanziamenti A/B.

Il team di A&O Shearman che ha assistito Bank of America sulla strutturazione dell’operazione è stato guidato dal partner Pietro Bellone, con il supporto del senior associate Fabio Gregoris e dei trainee Luca Marchesini e Francesco Piantoni. Il team debt finance ha fornito supporto in relazione al finanziamento immobiliare. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha seguito gli aspetti fiscali.