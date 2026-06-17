Sarah Capella, Cristiano Tommasi, Patrizia Pasqualini, Francesco Laurenti

Davide Campari-Milano N.V. (la Società) ha concluso l’invito rivolto ai portatori delle proprie obbligazioni del valore nominale di EUR550.000.000 con cedola 1,250% e scadenza 6 ottobre 2027 a offrire in vendita, per l’acquisto da parte della Società contro pagamento cash, tutte o in parte, secondo i termini e alle condizioni stabilite nel tender offer memorandum datato 9 giugno 2026.

Contestualmente, la Società ha completato il collocamento, presso investitori istituzionali, di un prestito obbligazionario senior unsecured a tasso fisso per un valore nominale pari a 600 milioni di euro e scadenza a 7 anni. L’obbligazione costituisce la prima emissione nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) della Società. Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 4,25% ed è stato ammesso a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo, nonché ammesso alla negoziazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (il mercato regolamentato di Borsa Italiana).

Nell’ambito delle due operazioni, Orrick ha assistito la società emittente, Davide Campari-Milano N.V., e A&O Shearman il pool di istituti finanziari Dealer Managers nella tender offer – BNP Paribas e Deutsche Bank - e Joint Lead Managers con riferimento alla nuova emissione - BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e UniCredit.

Il team di A&O Shearman è stato guidato dal partner Cristiano Tommasi con la counsel Sarah Capella, coadiuvati dall’associate Paolo Martellone insieme a un team della sede di Amsterdam composto dal partner Jonathan Heeringa e da Victoria Schepers.

Orrick ha prestato assistenza con un team composto dal partner Craig Byrne, dalla special counsel Patrizia Pasqualini e dall’associate Francesco Laurenti.