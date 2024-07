A&O Shearman e PedersoliGattai nella cartolarizzazione di Metinvest Trametal e Ferriera Valsider

Stefano Sennhauser, Fabio Gregoris, Valentina Lattanzi, Mattia Valdinoci

A&O Shearman e PedersoliGattai hanno prestato assistenza in relazione a un’operazione di cartolarizzazione di crediti commerciali originati da Metinvest Trametal S.p.A. e Ferriera Valsider S.p.A., società attive nel settore siderurgico parte del gruppo Metinvest, per un importo superiore ai 40 milioni di euro.

Banca Akros e Banco BPM hanno agito, rispettivamente, in qualità di arranger e investitore.

A&O Shearman ha assistito le società originator, Metinvest Trametal e Ferriera Valsider, in relazione a tutti gli aspetti legali dell’operazione con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser, coadiuvato dall’associate Fabio Gregoris.

Il team legale in-house delle società è stato diretto da Gianni Ramundo, Corporate Finance Lawyer delle società Originator, e Taras Shyb, Legal Counsel di Metinvest Holding, con la supervision di Yuliya Samoilova, Head of Legal for Corporate Finance of Metinvest Holding, e Andressa Back, Legal and Corporate Affairs Director delle società Originator.

Il team di PedersoliGattai al fianco di Banca Akros e Banco BPM è stato guidato dalle partner Emanuela Campari Bernacchi e Valentina Lattanzi, coadiuvate dal senior associate Mattia Valdinoci.