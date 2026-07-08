Flavia Guancioli

Tikehau Capital (alternative asset manager globale) – tramite un fondo di investimento immobiliare italiano gestito da Investire SGR – ha annunciato l’acquisizione di un terreno edificabile a Bologna per lo sviluppo di un progetto residenziale “build-to-sell”.

Il progetto sarà sviluppato nell’area ex mercato Navile, a pochi passi dalla Stazione Centrale di Bologna e prevede la realizzazione di 117 unità abitative di alta qualità distribuite su 11 piani, completate da un parcheggio sotterraneo e spazi...