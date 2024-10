A&O Shearman con UniCredit S.p.A. nel bond retail fixed-to-floater in negoziazione diretta UniCredit S.p.A., in data 14 ottobre 2024, ha emesso un prestito obbligazionario retail fixed-to-floater in negoziazione diretta offerto dalla Banca sul mercato MOT e Bond-X di Borsa Italiana