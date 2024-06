A&O Shearman con Verlinvest nell’acquisizione di Juneco da parte di Faceland

Antonio Ferri, Davide Biasotti

A&O Shearman ha assistito Verlinvest, in qualità di azionista di maggioranza di Faceland, una tra le principali catene di cliniche specializzate in medicina estetica, nell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Juneco, il primo network di centri specializzati in chirurgia e medicina estetica in Italia. Con questa operazione, Faceland entra nel mercato italiano e continua ad aumentare la sua presenza e ad accelerare l’espansione in un mercato in rapida crescita come quello europeo. Insieme, le due catene arriveranno a superare le 50 cliniche in tutta Europa entro la fine di quest’anno.

Verlinvest, società di investimento belga family-backed, ha acquisito una partecipazione di controllo in Faceland all’inizio del 2024. Da allora, Faceland ha continuato a crescere per diventare una delle prime piattaforme internazionali in Europa.

Il co-fondatore di Juneco, Claudio Poggio, rimarrà nel ruolo di CEO per gestire l’espansione del gruppo in Italia. Faceland inizialmente amplierà la propria presenza sul mercato italiano attraverso una strategia di presenza dei due brand, Faceland e Juneco, con l’apertura di nuove dei due marchi focalizzate su trattamenti e segmenti di clientela diversi.

L’acquisizione di Juneco rafforza i piani di crescita di Faceland, aggiungendo alla sua rete l’Italia, il quarto più grande mercato d’Europa per la medicina estetica. Questo aiuterà a consolidare la posizione di Faceland di leader di settore in Europa, portando in un nuovo mercato la filosofia e la proposta di valore, di medicina estetica di alta qualità a prezzi accessibili, che contraddistinguono Faceland.

Il team di A&O Shearman al fianco di Verlinvest è stato guidato dal partner Paolo Nastasi con il counsel Antonio Ferri, supportati dall’associate Davide Biasotti e dalla trainee Chiara Basile Baldassarre. Il counsel Luca Amicarelli e l’associate Arianna Fletcher hanno prestato assistenza in relazione ai profili di foreign direct invetmsnt (FDI).

Andersen Italia ha assistito gli azionisti di Juneco nel processo di vendita in relazione agli aspetti legali con un team diretto dal partner Gherardo Cadore (coordinatore della practice M&A) e dell’avv. Roberta Grienti. Inexo Srl ha agito quale sell-side M&A advisor.