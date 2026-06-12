Si amplia il servizio del Dipartimento della giustizia tributaria disponibile sull’app IO (la presentazione dei nuovi servizi App IO). Dal 3 giugno 2026, infatti, gli avvocati (così come i cittadini associati alla PEC indicata nel ricorso e registrati sull’app) possono ricevere notifiche che consentono di essere informati tempestivamente sull'avvenuta consegna delle pec inviate dalle segreterie delle Corti di giustizia tributaria tramite il Sistema informativo della giustizia tributaria (SIGIT). ...
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