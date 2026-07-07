La Corte d’Appello di Catania (sezione lavoro, sentenza 15 giugno 2026 n. 164) si pronuncia sulla corretta esegesi dell’articolo 1676 c.c. precisando come tale disposizione codicistica attribuisca ai dipendenti dell’appaltatore un’azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto in conseguenza della prestazione dell’attività svolta per l’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato.
La solidarietà passiva
Da ciò deriva una solidarietà passiva tra appaltatore e committente, che non diviene comunque...