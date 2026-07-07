La limitazione all’appello del pubblico ministero introdotta dalla riforma del 2024 (Riforma Nordio) non si applica alle sentenze di proscioglimento pronunciate all’esito del giudizio abbreviato, per le quali continua a operare la disciplina speciale delle impugnazioni. La Corte di Cassazione, Quinta Sezione penale, con ordinanza 25385 del 2026, affronta una questione interpretativa nuova e di impatto pratico sul regime delle impugnazioni dopo la modifica introdotta dalla legge n. 114/2024 (Riforma...
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