Arcadis, leader globale nella consulenza, progettazione e ingegneria per l’ambiente naturale e costruito, ha agito in qualità di advisor per la Technical Due Diligence nell’ambito dell’operazione di compravendita di Villa Certosa.

Arcadis, leader globale nella consulenza, progettazione e ingegneria per l’ambiente naturale e costruito, ha agito in qualità di advisor per la Technical Due Diligence nell’ambito dell’operazione di compravendita di Villa Certosa.

L’operazione riguarda uno degli asset immobiliari più iconici e riconoscibili del panorama italiano e internazionale. In questo contesto, Arcadis ha fornito supporto specialistico attraverso attività di analisi tecnica dell’immobile, mettendo a disposizione il proprio know...