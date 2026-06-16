L’arresto si perfeziona nel momento in cui una persona viene privata della libertà personale in modo pieno ed effettivo. Il tempo necessario all’identificazione può essere escluso dal computo dei termini per la convalida soltanto quando l’interessato non sia già sottoposto a una coercizione assimilabile all’arresto. La Corte di Cassazione, Sesta Sezione penale, con sentenza 22106 del 2026, chiarisce che l’attività di identificazione non è idonea a sospendere o differire la decorrenza dei termini ...
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