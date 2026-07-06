Precisa il Tribunale di Nola (sezione I, sentenza 12 giugno 2026 n. 2605) come l’azione di arricchimento senza causa (articolo 2041 c.c.) non sia proponibile quando il danneggiato possa esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito; con la precisazione che la valutazione dell’esistenza dell’altra azione deve essere effettuata in astratto, prescindendo dalla previsione dell’esito dell’azione tipica.
Tale regola di sussidiarietà impone dunque di affermare che, se l’impoverito...