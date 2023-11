Ashurst cresce nel dispute resolution con l’ingresso di Loris Bovo

Lo studio legale internazionale Ashurst annuncia l’ingresso di un nuovo partner per l’Italia. Si tratta di Loris Bovo, che entra alla guida della practice di contenzioso dell’ufficio di Milano. La nomina rafforza l’offerta dello studio in ambito di Disputes & Investigations in Europa.



L’Avv. Bovo ha oltre 20 anni di esperienza con un focus particolare sui contenziosi bancari, finanziari e sulle procedure di insolvenza. Ha inoltre acquisito una rilevante esperienza nell’assistenza su tematiche ESG:



“Siamo particolarmente felici di dare il benvenuto a Loris. La sua esperienza con clienti di prim’ordine nella gestione di contenziosi in Italia e all’estero rappresenta un valore aggiunto per il nostro studio” ha dichiarato Tom Connor, global co-head della practice Disputes, Investigations & Advisory.



“L’avv. Bovo è un professionista di riconosciuto standing nel mercato italiano con una practice versatile. La sua esperienza al fianco di clienti operanti nel settore finanziario quali banche e fondi di investimento completa la nostra offerta. Siamo certi che il suo ingresso giocherà un ruolo chiave nello sviluppo delle nostre competenze in ambito di contenzioso. Siamo felici che abbia deciso di unirsi allo studio”, aggiunge Carloandrea Meacci, managing partner dell’ufficio di Milano.



“La piattaforma di Ashurst, la mentalità globale e il prestigio delle practice banking e dispute rendono lo studio il luogo ideale in cui continuare la mia attività. Sono entusiasta di unirmi allo studio e non vedo l’ora di essere parte del team”, aggiunge Loris Bovo.