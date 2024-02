Ashurst con Cubico per l’ingresso nel mercato delle batterie in Italia attraverso la joint venture con Storaltil

Annamaria Pinzuti, Anna Giulia Chiarugi

Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Cubico Sustainable Investments Italy S.r.l., società appartenente al gruppo Cubico Sustainable Investments, operante a livello globale negli investimenti in energie rinnovabili, nella creazione di una joint venture con Storaltil S.r.l., importante sviluppatore e consulente italiano per lo sviluppo di batterie.

La joint venture appena costituita comprenderà nella fase iniziale quattro progetti e mira a sviluppare oltre 1 GW di progetti di sistemi di accumulo dell’energia a batteria, stabilendo la presenza di Cubico nel mercato italiano di accumulo di batterie in rapida crescita.

La decisione di formare la partnership strategica arriva in un momento cruciale per il mercato italiano delle energie rinnovabili, data l’urgente necessità di una maggiore capacità di stoccaggio di energia elettrica su scala industriale in Italia.

Per Ashurst ha agito un team coordinato dal managing partner Carloandrea Meacci e dalla partner Annamaria Pinzuti, con il coordinamento della senior associate Anna Giulia Chiarugi, coadiuvati dal senior associate Gianluca Di Stefano, dall’associate Francesco Carrà e da Francesca Corte.

Ashurst ha affiancato il team della direzione legale di Cubico, composto dalla Associate General Counsel Amanda Keelan, dalla Legal Counsel Cristiana Montesarchio e dal Legal Associate Andrea Enni. Il team di Cubico è stato guidato dal Country Head Alessandro Asperti, dal Senior Vice President Claudio Petrolini per gli aspetti corporate / M&A e da Umberto Preda, Head of Development, per gli aspetti relativi allo sviluppo dei progetti.