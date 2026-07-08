Davide Borelli

Lo studio legale internazionale Ashurst Perkins Coie rafforza il team di Digital Economy con l’ingresso di Davide Borelli, che assume il ruolo di counsel presso la sede di Milano.

Con oltre dieci anni di esperienza maturata tra studi legali internazionali e ruoli in-house, l’avv. Borelli assiste grandi gruppi tecnologici e multinazionali di diversi settori sull’intero ciclo di vita della regolamentazione digitale europea – GDPR, AI Act, DMA/DSA e NIS 2/DORA – dalla progettazione di programmi di compliance e governance all’interlocuzione con le autorità di vigilanza, fino alla gestione del contenzioso regolamentare.

Vanta una consolidata competenza in materia di protezione dei dati personali, cybersicurezza e governance dell’intelligenza artificiale, con un significativo track record dinanzi alle autorità europee e nazionali in procedimenti sanzionatori e investigativi.

Amanda Ludlow, Global Co-Head della practice Digital Economy Transactions, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Davide nel nostro team in continua crescita. In un contesto in cui i clienti si trovano ad affrontare un panorama normativo sempre più complesso, l’esperienza di Davide nella consulenza sull’intero spettro della regolamentazione digitale europea è complementare alla piattaforma tecnologica strategica di Ashurst Perkins Coie. Il suo arrivo rafforza in modo significativo la nostra capacità di supportare i clienti in ogni fase del loro confronto con il quadro normativo digitale europeo in continua evoluzione.”

Michele Milanese, managing partner di Ashurst Perkins Coie in Italia, ha commentato: “L’arrivo di Davide nel nostro team rappresenta un altro importante tassello di crescita della practice italiana. Con il suo ingresso rafforziamo non solo la nostra offerta italiana ma anche la capacità dello studio di assistere i clienti su scala europea in un settore sempre più regolamentato e in costante evoluzione.”