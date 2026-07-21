Giorgio Sorci, Sara Chenchene e Carloandrea Meacci, Emiliano Troi e Alvise Spinazzi

Lo studio legale internazionale Ashurst Perkins Coie ha assistito PSA, uno dei principali operatori portuali a livello mondiale, e l’operatore logistico italiano Logtainer nell’acquisizione da Interporto Padova S.p.A., di una partecipazione del 70% in Intermodal Terminal Padova S.r.l. (che sarà rinominata PSA Padova), la newco nella quale Interporto Padova S.p.A. ha conferito il proprio ramo d’azienda intermodale. Il raggruppamento PSA e Logtainer è stato selezionato quale acquirente a seguito di...