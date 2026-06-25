In sentenza il Tribunale di Cassino (sentenza 1° giugno 2026 n. 987) fa applicazione del principio di diritto secondo cui, ai sensi dell’art. 5, VI, L. n. 898/1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74/1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione...
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