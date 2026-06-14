Per l’ex coniuge tenuto a pagare l’assegno divorzile, la sopravvenienza di nuovi obblighi familiari - dalla costituzione di una nuova famiglia alla nascita di un figlio, sino all’assunzione di ulteriori doveri di mantenimento - non determina, di per sé, la modifica o la revoca dell’assegno. L’ex obbligato deve invece provare in modo puntuale l’effettiva incidenza di queste circostanze sul proprio assetto reddituale e patrimoniale, in termini comparativi rispetto alla situazione esistente al momento...
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