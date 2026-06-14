L’assicuratore della responsabilità civile che abbia risarcito il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del corresponsabile per recuperare la quota di danno che ritiene eccedente rispetto alla propria pertinenza. Con la sentenza 18559 dell’8 giugno 2026, la Cassazione ha affermato un principio destinato ad avere rilevanti ricadute pratiche.
La vicenda trae origine da un caso di malpractice medica, concluso con la condanna solidale di una struttura sanitaria e dei chirurghi...