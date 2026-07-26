Con la pubblicazione delle prime 106 decisioni (avvenuta in due tranche, il 30 giugno e il 17 luglio sul sito istituzionale www.arbitroassicurativo.org), l’Arbitro assicurativo (Aas), operativo dal 15 gennaio scorso, comincia ad assumere una fisionomia concreta e a rivelare le proprie potenzialità applicative. L’Arbitro non costituisce soltanto uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie contrattuali in tema di assicurazioni private e di filtro all’azione processuale (la presentazione...

PER SAPERNE DI PIÙ Riproduzione riservata Ⓒ