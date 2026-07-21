Afferma in sentenza il Tribunale di Nola (sezione I, sentenza 24 giugno 2026 n. 2826) il principio di diritto per cui, in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l’assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all’assicuratore gli...
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