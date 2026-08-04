In tema di assicurazione contro gli infortuni, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduce la violazione del principio di non contestazione senza indicare la sede processuale della contestazione, né trascrivere gli atti rilevanti, in violazione dell’articolo 366, comma 1, nn. 3 e 6, del Codice di procedura civile. Non è configurabile travisamento della prova quando il ricorrente si limita a proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie, sollecitando una rivalutazione...

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