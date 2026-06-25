Il Tribunale di Nocera Inferiore (sentenza 3 giugno 2026 n. 1481), riportandosi ai capisaldi generali in tema di limiti soggettivi, osserva in sentenza come il titolo esecutivo esplichi i propri effetti diretti unicamente nei confronti dei soggetti che in esso risultano indicati come creditore e debitore, in rigorosa applicazione del principio per il quale la cosa giudicata non può nuocere ai terzi estranei al giudizio in cui si è formata.

Tale principio subisce deroghe strettamente tipizzate, potendosi ammettere l’estensione dell’efficacia del titolo unicamente in ipotesi eccezionali, quale la peculiare estensione automatica nei confronti dei soci illimitatamente responsabili rispetto a titoli emessi contro la società di persone, stante in quel caso la natura intrinseca della responsabilità sociale.

Al di fuori di tali eccezionali e tassative ipotesi, la natura solidale di un’obbligazione, quale quella fideiussoria, non autorizza in alcun modo il creditore ad agire esecutivamente contro il coobbligato non espressamente menzionato nel titolo di condanna.

Associazioni non riconosciute

In tema di associazioni non riconosciute e di soggetti solidalmente responsabili ai sensi dell’art. 38 c.c., in virtù della distinzione soggettiva tra l’ente e i suoi organi, e in considerazione dei presupposti dell’eventuale responsabilità accessoria di detti organi, il titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell’associazione non riconosciuta non può consentire al creditore di procedere ad esecuzione forzata direttamente nei confronti dei soggetti (che si assumono) solidalmente obbligati con la stessa, senza la previa formazione di un distinto titolo esecutivo nei confronti di questi ultimi.

Diversamente da quanto affermato in relazione ai soci illimitatamente responsabili delle società di persone (in virtù dell’automatica estensione ad essi della responsabilità per i debiti sociali), in tale ipotesi non può in alcun modo postularsi l’automatica estensione dell’efficacia esecutiva del titolo ottenuto verso l’associazione, nei confronti dei rappresentanti di questa, occorrendo il positivo accertamento, da effettuarsi necessariamente in un giudizio di cognizione, della circostanza che detti rappresentanti abbiano concretamente agito in nome dell’ente nella costituzione dello specifico rapporto obbligatorio fatto valere.

Il principio di diritto

Valga dunque il principio di diritto secondo cui l’efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia evocato, in proprio, anche l’eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ex art. 38 c.c. (non essendo, quindi, sufficiente che lo stesso sia stato eventualmente evocato solo quale legale rappresentante dell’ente), al fine di ottenere l’accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell’ente stesso, non si estende automaticamente nei confronti del predetto soggetto.

Conclusioni

Infine, ove nel processo di cognizione avente ad oggetto l’accertamento di rapporti obbligatori già facenti capo alla disciolta USL, nonostante la concorrente legittimazione della Regione e della Gestione Liquidatoria, stia in giudizio solo la seconda, mentre la prima non partecipi al processo, deve ritenersi che la Gestione Liquidatoria, oltre che come parte ordinariamente legittimata in proprio, agisca o resista anche quale sostituto processuale della Regione, nell’esercizio della legittimazione straordinaria a far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, ai sensi dell’art. 81 c.p.c..

In queste particolari ipotesi, il titolo esecutivo ottenuto contro la Gestione Liquidatoria può essere azionato, oltre che nei confronti della condannata espressamente menzionata, anche nei confronti della Regione.