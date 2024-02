ATHENA apre una sede a Padova e rafforza la propria presenza nel Nord Est

Luca Lupone, Giovanni Rigo

L’apertura dell’ufficio di Padova, operativo dal gennaio 2024, sottolinea l’impegno di Athena nel garantire ai clienti un presidio diretto sul territorio del Nord Est. Questa espansione risponde in modo puntuale alle esigenze del mercato, consentendo una risposta tempestiva alle richieste sempre crescenti.

I professionisti di Athena considerano essenziale aggiungere alle straordinarie opportunità offerte dalla gestione e comunicazione digitale, la continuità e prossimità territoriale. La presenza fisica a Padova sarà fondamentale per continuare a comprendere a fondo le dinamiche locali e garantire un servizio su misura, in linea con la filosofia di Athena.

La sede di Padova si avvale del supporto operativo di Giovanni Rigo, Director di Athena, affiancato da un team dedicato alla clientela del Nord Est, e del contributo del Senior Partner Luca Lupone.

Luca Lupone ha commentato: “Sono molto felice di poter esprimere, a nome dei partner e dei professionisti di Athena, il raggiungimento di un ulteriore obiettivo di crescita.

L’apertura della sede di Padova che segue, in un breve arco temporale l’apertura della sede di Roma, è un segno tangibile del nostro impegno per lo sviluppo dello Studio che si coniuga alla vicinanza territoriale alle realtà imprenditoriali ed economiche. La nostra presenza su Milano si è consolidata in questi 14 anni dall’apertura nel 2010 e resta un punto di riferimento con un posizionamento riconosciuto da colleghi e clienti. Negli anni abbiamo sviluppato anche la presenza su Parma, le cui imprese sono un’eccellenza italiana. A fine 2023 e in questi primi mesi del 2024 si sono concretizzate due opportunità per essere presenti sui mercati del centro e sud Italia con le loro specificità – grazie all’apertura della sede romana - e nel Nord Est il cui tessuto imprenditoriale e dei servizi bancari e finanziari, ha esigenze specifiche e concrete che sono tipiche delle aziende italiane, spesso nate da business familiari ma, sovente, con un respiro e capacità verso i mercati internazionali. A questo tessuto economico miriamo per offrire competenza e assistenza; in questa direzione abbiamo compiuto passi per una crescita costante, unendo all’hub di competenze di Milano, il presidio e la prossimità al territorio.”

La sede di Athena a Padova si trova in Via Bellini 4, Padova, presso Bergs & More, legal firm internazionale con sedi in Italia, UAE, Qatar e Kenya, un ambiente sinergico che riflette la visione di collaborazione e partnership.