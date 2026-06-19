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Atta Group, sostenuta da Armònia SGR per conto del fondo “Armònia Italy Fund II” e guidata dall’amministratore delegato Federico Scalaberni, ha sottoscritto accordi vincolanti per l’acquisto del 100% di Baritools, azienda specializzata nella progettazione e produzione di utensili e attrezzature meccaniche ad alto contenuto tecnologico. L’acquisizione si inserisce nel progetto di consolidamento industriale avviato nel 2025, finalizzato alla creazione di una piattaforma specializzata nel settore degli utensili ad alta precisione, che comprende anche Ceresoli Utensili, Dorigo Utensili, Tunit, Affilomeccanica, Utensiltecnica e Cruing Italy.

Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD) ha assistito Atta Group in tutte le fasi legali delle acquisizioni, seguendo la due diligence, la negoziazione degli accordi di compravendita, gli aspetti relativi al reinvestimento dei venditori e la definizione dei nuovi accordi con il management.

Il team Corporate/M&A è stato guidato dal partner Alessandro Antoniozzi, affiancato dagli associate Raffaela Tortora e Alessandro Zeppieri. I profili real estate sono stati seguiti dal partner Alessandro Vespa e dalla senior associate Isabella Fascì. Gli aspetti di IP/IT e Privacy sono stati seguiti dalla partner Alessandra Feller insieme alla senior associate Ginevra Lombardi e all’associate Giulia Concato. Sul fronte employment hanno operato la partner Silvia Tozzoli con il junior associate Federico Li Pomi, mentre i profili di diritto amministrativo sono stati curati dalla counsel Sofia Arata.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Atta Group per gli aspetti fiscali e di tax due diligence con un team composto dalla partner Nathalie Brazzelli, dall’associate partner Filippo Jurina e dalla senior associate Annamaria Nespoli.