Acquistare un’auto rimasta in concessionaria per anni e, in caso di furto, pretendere dall’assicurazione il valore del modello più recente e tecnologicamente avanzato solo perché in commercio al momento dell’immatricolazione. È questa la scorciatoia speculativa bloccata dalla Cassazione (ordinanza n. 19283/2026), che ha rigettato il ricorso di un assicurato campano contro la propria compagnia, la UnipolSai Assicurazioni. La decisione della terza sezione civile fissa un confine netto in materia di...

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