Il decreto MIT 8 giugno 2026, in vigore dal 12 luglio scorso, si colloca nell’alveo della delega tecnica prevista dal combinato disposto degli artt. 45 e 142, comma 6, del Codice della strada e dell’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/1992). Si tratta, dunque, di normativa secondaria di natura tecnico-attuativa, funzionale a sostituire l’apparato regolatorio previgente rappresentato dal DM n. 282/2017. Le due circolari intervenute a ridosso dell’entrata in vigore, quella...
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