Il 9 giugno 2026 il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato il decreto (il testo del decreto Salvini firmato) che ridefinisce la disciplina dell’omologazione dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per il rilevamento automatico delle violazioni dei limiti massimi di velocità sulle strade italiane (https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/autovelox-il-ministro-salvini-firma-il-decreto-per-lomologazione-e-la-disciplina).

Decreto e contesto, perché era necessario

Il provvedimento, che entrerà...