Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 luglio 2026, Serie generale n. 159, il decreto 8 giugno 2026 del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che disciplina caratteristiche, requisiti e procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e sistemi per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi dell’art. 142 del Codice della Strada. Il testo, articolato in tre capi e corredato da due allegati tecnici, ridefinisce in modo puntuale...

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