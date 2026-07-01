La generica ammissibilità dell’avvalimento premiale prevista dal disciplinare deve essere coordinata, in via di interpretazione sistematica ex art. 1363 c.c., con le clausole dei criteri di valutazione: ove queste ancorino il punteggio al requisito esperienziale di una componente del raggruppamento che detenga una quota di partecipazione/esecuzione pari almeno al 40%, il prestito del requisito non è consentito, dovendo l’esperienza essere vantata dal soggetto effettivamente incaricato, in misura ...
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