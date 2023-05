Avvocati cassazionisti: al via il bando di esami 2023 di Marina Crisafi

Indetta dal ministero della giustizia, la sessione di esami 2023 per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Cassazione e alle giurisdizioni superiori. Domande entro il 23 giugno

Al via il bando di esami 2023 per gli avvocati cassazionisti. È stata indetta, infatti, dal ministero della Giustizia, la sessione d'esame per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 2023. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio e il termine per la presentazione delle domande scade il 23 giugno 2023.



Requisiti necessari

Potranno essere ammessi all'esame gli avvocati che:

- siano...