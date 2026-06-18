L’avvocato che non consegna alcuni documenti all’assistito rischia di incappare nella sanzione disciplinare. Così la Cassazione a Sezioni unite (ordinanza n. 20608/26) ha confermato la sanzione disciplinare della censura nei confronti di un avvocato, respingendo integralmente il ricorso presentato contro la decisione del Consiglio nazionale forense. La pronuncia sancisce alcuni principi rilevanti in materia di doveri informativi dell’avvocato e di correttezza nei rapporti processuali.
La vicenda
Al centro della...