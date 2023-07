Avvocati: fino a 5mila euro per i corsi di alta formazione di Marina Crisafi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Un contributo del 50% sulla spesa sostenuta, e comunque fino a un tetto di 5mila euro, per la frequenza di corsi di alta formazione professionale. È quanto erogherà la Cassa Forense ai propri iscritti, nell'ambito del bando n. 5/2023 per l'assegnazione di contributi per la frequenza di corsi di alta formazione professionale. Tra i corsi sono compresi, ad esempio, quelli di preparazione all'esame di notaio, di magistrato e per l'insegnamento negli istituti scolastici.



Destinatari e requisiti ...