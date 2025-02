Avvocati sul fronte della cybersecurity a tutela dei dati di banche e settori critici

La cyber security sarà una delle attività in cui gli studi legali per questo 2025 saranno più coinvolti.

Il Digital Operational Resilience Act (Dora), ovvero il regolamento Ue 2022/2554 rivolto a tutte le realtà finanziarie, è diventato operativo dal 17 gennaio, mentre la direttiva Ue 2022/2555 (Network and Information Systems) la cosiddetta Nis2, che ha l’obiettivo di garantire il livello di cybersicurezza per le imprese operanti in settori critici è appena stata recepita in Italia con il Dlgs 138...