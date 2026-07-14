Può un avvocato essere sanzionato per non aver rispettato un obbligo che il legislatore non gli ha mai imposto? La domanda non è teorica. Alcune recenti contestazioni nei confronti di avvocati che hanno svolto attività di mediazione civile per presunte violazioni degli obblighi di adeguata verifica impongono di interrogarsi sul perimetro della disciplina Aml per gli avvocati.

Il punto di partenza è il Dlgs 231/2007 che per gli avvocati non introduce un obbligo generalizzato di adeguata verifica ma...