In Italia, secondo i dati di Cassa forense, sono 13.518 gli avvocati monocommittenti, che lavorano con un solo dominus. Circa il 5,63% del totale degli iscritti all'albo, dichiara, infatti, di percepire oltre il 91% del proprio reddito da un unico altro avvocato o studio legale. Una platea eterogenea che non è più composta di soli giovani ma ha un'età media di 39,21 anni e diritti a macchia di leopardo, regolati in genere da accordi orali, a volte disattesi. Intento della riforma dell'ordinamento...

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