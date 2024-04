Avvocati: la nuova polizza Long Term Care

Cassa Forense ha rinnovato la polizza collettiva Long Term Care (LTC) in favore degli iscritti. Ne dà notizia l’ente di previdenza degli avvocati sul proprio sito, comunicando che la polizza attuale sarà in vigore fino al 30 aprile prossimo, mentre la nuova annualità partirà dal 1° maggio 2024 sino al 30 aprile 2025.

Polizza Long Term Care: cosa prevede

Per la nuova annualità assicurativa, la Cassa ha sottoscritto una convenzione con Zurich Insurance LTD che prevede, in caso di non autosufficienza...